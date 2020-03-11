Про це повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

У вівторок, 10 березня, відбулася телефонна розмова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом (голова місії МВФ в Україні). Участь у розмові також взяли участь міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис малюська.

Зазначається, що предметом розмови стало питання про подальшу співпрацю України та МВФ.

“Під час розмови сторони обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці”, — йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр у розмові наголосив, що уряд України налаштований на продовження співпраці з МВФ.

“Першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні. За словами Прем’єр-міністра, Уряд України налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку”, — додали в Кабміні.