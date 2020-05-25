За необхідності в Україні можуть збільшити кількість тестувань на коронавірус COVID-19 до 40-50 тисяч на добу, використовуючи метод "пулінгу".

Про це заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що метод “пулінгу” – це об’єднання кількох тестів одночасно в одній пробірці.

“Сьогодні ми дійшли до межі більше 9 тис. тестів на добу. Далі ми будемо рухатися методом пулінгу – об’єднання 4-5 тестів одночасно в одній пробірці, а якщо пробірка показує позитивний результат, тоді ці 5 тестів будуть розглядатися індивідуально”, – зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що такий підхід дасть можливість за необхідності в 4-5 разів збільшити тестування. Відтак, при нинішньому рівні лабораторного обладнання можна буде робити до 40-50 тис. тестів на добу.

Прем’єр також поінформував, що з тестами в Україні зараз проблем немає.

“При зростанні тестувань кількість захворілих залишається стабільною, а кількість тих, хто одужав, або близька до кількості захворілих, або перевищує. Ми чекаємо того часу, коли ми пройдем криву пік і почнемо знижуватися. Тоді буде повноцінний вихід з карантинного режиму. З такою пандемією світ не стикався, тому ми постійно знаходимося в стресовому експерименті”, – заявив він.

Шмигаль наголосив, що країна в карантин заходила плавно, тому і вихід з нього повинен бути теж плавним, з огляду на те, що епідемія нікуди не зникла.