Кабінет міністрів України запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

“Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік. Із 1 вересня МЗП виросте до 5000 грн (+277 грн, або + 5,9%). Із 1 січня 2021 року МЗП виросте до 6000 грн (+1000 грн, або + 20%). З 1 липня 2021 року МЗП виросте до 6500 грн (+500 грн, або + 8,3%)”, – написав Шмигаль.

За його словами, необхідність підвищувати мінімальну зарплату базується на 5 факторах – споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність.

Згідно з розрахунками, повідомив прем’єр, збільшення мінімальної заробітної плати буде стимулювати споживчий попит на українську продукцію, дозволить зрівняти мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн, не матиме значного впливу на інфляцію. Також в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити з досвіду 2017 року, зазначив Шмигаль.