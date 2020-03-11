В Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через поширення коронавірусу COVID-19.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні дійсно було рішення, і авіакомпанії вже розпочали його реалізацію, про фактичне скасування авіасполучення з Італією. Поки що”, – зазначив він.

Прем’єр уточнив, що в подальшому подібне рішення може бути прийнято і щодо інших країн, якщо там буде спостерігатися поширення коронавірусу.

“Надалі ми будемо спостерігати: у тих країнах, де буде параболічно поширюватися цей вірус, ми будемо також приймати відповідні рішення, рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення”, – наголосив Шмигаль.

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(На відео – з 23:28)