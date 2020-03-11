Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Сьогодні дійсно було рішення, і авіакомпанії вже розпочали його реалізацію, про фактичне скасування авіасполучення з Італією. Поки що”, – зазначив він.
Прем’єр уточнив, що в подальшому подібне рішення може бути прийнято і щодо інших країн, якщо там буде спостерігатися поширення коронавірусу.
“Надалі ми будемо спостерігати: у тих країнах, де буде параболічно поширюватися цей вірус, ми будемо також приймати відповідні рішення, рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення”, – наголосив Шмигаль.
(На відео – з 23:28)
- Раніше повідомлялося, що в Україну продовжують прибувати пасажирські авіарейси з Італії, де спостерігаються найбільші в Європі масштаби поширення китайського коронавірусу.
- Ірландський лоукостер Ryanair вирішив призупинити авіасполучення з Італією через поширення китайського коронавірусу.
- Лоукостер Wizz Air вирішив скасувати рейси в Італію та Ізраїль через карантинні заходи, вжиті в цих країнах в зв’язку з поширенням китайського коронавірусу.