Відповідну заяву він зробив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, прем’єра запитали, коли відкриється авіасполучення, залізничне сполучення, буде повноцінно запущено громадський транспорт і відкриються дитсадки.

У відповідь Шмигаль заявив, що про це говорити зараз рано, оскільки коронавірус у країні поки не подолано.

“Перше: сьогодні ніхто ні в Європі, ні в світі не планує більше, ніж на 100 днів. І дати відповідь, як буде розвиватися ситуація з пандемією, з захворюваністю і смертністю, ніхто в світі не може. Тому ми сьогодні спостерігаємо і робимо ретроспективний аналіз і прогнози на короткий термін. Ми бачимо, що сьогодні ситуація ще не переламана. Кількість людей, які одужали, жодного разу не перевищила кількість тих, хто захворів. Ми все ще зростаємо. Тому сьогодні говорити про те, що ми подолали коронавірус в Україні, неможливо і не можна. Ми розуміємо, що ми дійшли до плато: пік і плато, коли є рівна кількість хворих щодня”, – зазначив голова Уряду.

“Далі ми, в залежності від ситуації – чи буде знижуватися кількість хворих і збільшуватися кількість тих, хто одужав, зможемо прискорити етапи виходу з карантину. Поки це не відбувається, неможливо говорити. Тому що продовжиться пік зростання, і ми отримаємо Італію та Іспанію”, – додав Шмигаль.

Тоді прем’єра знову закликали уточнити по термінах відкриття дитячих садків. Шмигаль же нагадав про існування “плану поетапного виходу з карантину”.

“Тут стоїть вибір між десятками тисяч людей, які можуть загинути через коронавірус, якщо ми зараз вийдемо і не перейдемо до адаптивного карантину… Ми повинні ще дотерпіти, і хоча б кілька тижнів, можливо, місяць отримати позитивні результати, коли ми знижуємося в кількості хворих і ростемо в кількості тих, хто одужав… Діти – безсимптомні хворі. Вихователі в дитсадках також мають право на захист, на здоров’я. Тому питання дитсадків буде розглядатися тоді, коли і питання міжміського та приміського транспорту“, – наголосив прем’єр.

Він уточнив, що відновлення роботи приміського і міжміського транспорту може відбутися лише з третього етапу ослаблення карантину.

“На жаль, метро та міжміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню хвороби і цієї епідемії в цілому. Роблять неможливою локалізацію засобами адаптивного карантину. Тому не на другому, а лише з третього етапу ми зможемо дозволити собі вводити відновлення роботи приміського транспорту, міжміського транспорту, далі – метро… Введення сьогодні призведе до спалаху”, – заявив Шмигаль.