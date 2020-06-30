Про це він заявив в інтерв’ю “BBC News Україна”.
Він сказав, що розслідування стосовно Петра Порошенка, як керівника країни, при наявності відповідних доказів, шкодить іміджу держави.
“Я не щасливий від цього. В будь-якому випадку розслідування проти керівників держави, тим більше, якщо є факти на підтвердження, – це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави”, – зазначив він.
При цьому, Шмигаль визнав, що судова система в Україні далека від ідеальної і потребує реформування.
“Погоджуюсь, що це (розслідування проти Порошенка, – ред.) виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні – це псує імідж держави”, – заявив Шмигаль.
- Раніше в Європейському парламенті висловили стурбованість з приводу кримінальних проваджень щодо лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка.
- Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликав владу України припинити переслідування лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.
- Громадські діячі та науковці підписали відкритого листа до Володимира Зеленського з вимогою припинити переслідування Порошенка.
- Адвокат Назар Чорний у статті для #Букв розповів, за що хочуть посадити п’ятого президента України Петра Порошенка і які перспективи відкритих проти нього проваджень.