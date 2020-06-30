Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розслідування щодо п'ятого президента Петра Порошенка несприятливо впливають на імідж України на міжнародній арені.

Про це він заявив в інтерв’ю “BBC News Україна”.

Він сказав, що розслідування стосовно Петра Порошенка, як керівника країни, при наявності відповідних доказів, шкодить іміджу держави.

“Я не щасливий від цього. В будь-якому випадку розслідування проти керівників держави, тим більше, якщо є факти на підтвердження, – це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави”, – зазначив він.

При цьому, Шмигаль визнав, що судова система в Україні далека від ідеальної і потребує реформування.

“Погоджуюсь, що це (розслідування проти Порошенка, – ред.) виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні – це псує імідж держави”, – заявив Шмигаль.