Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Офісу президента.
“Показники МОЗ також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відбивається в статистиці активних хворих і рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється”, – йдеться в пресрелізі про нараду.
При цьому вчора міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в МОЗ занепокоєні зростаючим числом госпіталізацій.
- Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією в тиждень.
- Максим Степанов також заявив, що кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 за місяць зросла майже в 2 рази: з 749 випадків на тиждень до 1410 випадків.