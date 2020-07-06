Незважаючи на зростання кількості хворих COVID-19 за червень, динаміка епідемії коронавірусу в Україні стабілізується.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Офісу президента.

“Показники МОЗ також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відбивається в статистиці активних хворих і рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється”, – йдеться в пресрелізі про нараду.

При цьому вчора міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в МОЗ занепокоєні зростаючим числом госпіталізацій.