Прем'єр Денис Шмигаль анонсував випуск держоблігацій у розмірі 20 мільярдів гривень для фінансування іпотечних програм.

Про це він поінформував під час сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів.

Шмигаль нагадав, що цього року уряд за ініціативою президента Володимира Зеленського запровадив програму “Доступна іпотека під 7%”.

“Це проєкт, який спрямований на розширення іпотечних інструментів, за допомогою яких українські родини зможуть отримувати квартиру на зрозумілих, прозорих, доступних умовах. Наразі програмою вже скористались 648 родин, а загальний об’єм кредитування склав 550 млн грн”, – розповів Шмигаль.

За його словами, уряд готує “різні інструменти, щоб розширити можливості для українців отримувати доступне житло”.

“Зокрема, планується випуск державних облігацій в розмірі 20 млрд грн для того, аби значно більша кількість людей змогла скористатись іпотечними програмами”, – зазначив прем’єр.

(На відео – з 10:30)

Варто зазначити, що уряд на сьогоднішньому засіданні затвердив умови, за якими “Українська фінансова житлова компанія” (“Укрфінжитло”) надаватиме іпотечні кредити та фінансовий лізинг. Також визначено критерії та перелік громадян, які можуть претендувати на забезпечення житлом (з боку компанії “Укрфінжитло”).