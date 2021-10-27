Шмигаль: Кабмін не хоче вводити локдаун, бо економіка набирає обертів

Про це на брифінгу під час візиту у Донецьку область повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, Уряд наразі не планує вводити локдаун, та й не хоче, аби не спинити відновлення економіки.
“Ми не плануємо вводити локдаун або, по-іншому ще сформулюю, ми не хочемо вводити локдаун, тому що наша економіка набирає обертів. І локдаун, звичайно, дуже негативно впливає на економічний розвиток і зростання ВВП”, – зазначив він.
Нагадаємо, що раніше Шмигаль визнав, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії, однак запевнив, що Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун.
З 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
- 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
- 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.
- 23 жовтня повідомлялось, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня.
- Сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у ще семи областях України.