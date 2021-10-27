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Шмигаль: Кабмін не хоче вводити локдаун, бо економіка набирає обертів

Кабінет Міністрів не хоче вводити локдаун в Україні, оскільки економіка почала відновлюватися. Жорсткі обмеження стримуватимуть зростання ВВП.

Середа, 27 жовтня 2021, 16:25

Про це на брифінгу під час візиту у Донецьку область повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Уряд наразі не планує вводити локдаун, та й не хоче, аби не спинити відновлення економіки.

“Ми не плануємо вводити локдаун або, по-іншому ще сформулюю, ми не хочемо вводити локдаун, тому що наша економіка набирає обертів. І локдаун, звичайно, дуже негативно впливає на економічний розвиток і зростання ВВП”, – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Шмигаль визнав, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії, однак запевнив, що Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун.

З 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.

  • 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
  • 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
  • 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.
  • 23 жовтня повідомлялось, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня.
  • Сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у ще семи областях України.
Теги: Денис Шмигаль, Кабмін, локдаун

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