Шмигаль: Кабмін не хоче вводити локдаун, бо економіка набирає обертів

Про це на брифінгу під час візиту у Донецьку область повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Уряд наразі не планує вводити локдаун, та й не хоче, аби не спинити відновлення економіки.

“Ми не плануємо вводити локдаун або, по-іншому ще сформулюю, ми не хочемо вводити локдаун, тому що наша економіка набирає обертів. І локдаун, звичайно, дуже негативно впливає на економічний розвиток і зростання ВВП”, – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Шмигаль визнав, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії, однак запевнив, що Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун.