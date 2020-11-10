Шмигаль: Карантин вихідного дня не зупинить епідемію, але не дасть їй прогресувати

Про це він заявив в інтерв’ю програмі “Хард з Влащенко”.

За словами Шмигаля, локдаун гарантує суттєве падіння економіки України. 2020 рік держава може закінчити із суттєвими боргами. Однак є альтернативний варіант — локдаун вихідного дня.

“Локдаун вихідного дня — це можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити ось цей геометричний ріст пандемії та зафіксувати його хоча б на поточному рівні. Локдаун на два тижні нічого не дасть, за розрахунками він повинен бути мінімум три тижні. За три тижні економіка зазнає непоправних втрат. До кінця року, у такому випадку, ми не зможемо виконувати соціальні функції держави та бюджет”, – сказав Шмигаль.

Також глава Кабміну зазначив, що карантин вихідного дня не має на меті зупинити епідемію коронавірусу. Його призначення полягає у тому, аби зафіксувати кількість нових заражень та розвантажити систему охорони здоров’я. Таким чином в українських лікарнях звільняться місця.

“Локдаун вихідного дня передбачає перехід ресторанів у режим доставлення… Тобто, економіка працює, але зупиняється пересування великих мас людей. Люди повинні залишатися вдома, щоб на цих два дні розривати ланцюжок соціальних контактів”, – додав прем’єр.

Шмигаль навів приклад того, що зараз в Італії важких хворих кладуть просто у коридорах, адже місць у лікарнях не вистачає. Якщо українці продовжуватимуть ігнорувати заходи безпеки, то Україна наблизиться до такої ж ситуації у січні 2021 року.