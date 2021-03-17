Шмигаль назвав умову введення локдауну в Україні

У середу, 17 березня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою. Розглядається ймовірність впровадження посиленого карантину у разі погіршення ситуації у більшості областей.

Про це він заявив на засіданні Уряду, інформують #Букви.

Зокрема, Шмигаль нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин, отже місцева влада має повноваження посилювати та послаблювати карантинні обмеження, враховуючи епідеміологічні показники.

“У нас продовжує діяти адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмежування. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення”, – заявив він.

Він наголосив, що місцева влада повинна діяти рішуче, навіть якщо ці рішення будуть не популярними.

“Якщо червоний рівень буде запроваджено у переважній більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України. Але ще раз підкреслюю – Уряд зробить все, щоб цього не сталося”, – заявив Шмигаль.