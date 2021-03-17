Шмигаль назвав умову введення локдауну в Україні

Про це він заявив на засіданні Уряду, інформують #Букви.
Зокрема, Шмигаль нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин, отже місцева влада має повноваження посилювати та послаблювати карантинні обмеження, враховуючи епідеміологічні показники.
“У нас продовжує діяти адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмежування. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення”, – заявив він.
Він наголосив, що місцева влада повинна діяти рішуче, навіть якщо ці рішення будуть не популярними.
“Якщо червоний рівень буде запроваджено у переважній більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України. Але ще раз підкреслюю – Уряд зробить все, щоб цього не сталося”, – заявив Шмигаль.
- За минулу добу в Україні зафіксовано 11 833 нових випадки COVID-19. Захворіли 609 дітей і 388 медпрацівників. У Львівській області виявили 884 випадки.
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- З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади вирішили запровадити посилений карантин, який діятиме до 28 березня.