Covid-19 Україна

оновлено 17.03.2021 о 13:01

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Шмигаль назвав умову введення локдауну в Україні

У середу, 17 березня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою. Розглядається ймовірність впровадження посиленого карантину у разі погіршення ситуації у більшості областей.

Середа, 17 березня 2021, 13:34

Про це він заявив на засіданні Уряду, інформують #Букви.

Зокрема, Шмигаль нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин, отже місцева влада має повноваження посилювати та послаблювати карантинні обмеження, враховуючи епідеміологічні показники. 

“У нас продовжує діяти адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмежування. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення”, – заявив він.

Він наголосив, що місцева влада повинна діяти рішуче, навіть якщо ці рішення будуть не популярними.

Якщо червоний рівень буде запроваджено у переважній більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України. Але ще раз підкреслюю – Уряд зробить все, щоб цього не сталося”, – заявив Шмигаль.

Теги: Денис Шмигаль, Кабмін, локдаун

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