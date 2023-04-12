12 квітня під час робочого візиту у Вашингтон прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із керівництвом Світового банку та заручився підтримкою на суму $200 млн для відновлення енергетичного сектору країни.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Шмигаль спільно з керуючою директоркою СБ з питань операційної діяльності Анною Б’єрде підписали угоду про надання гранту Мультидонорського цільового фонду для відновлення енергетики України, сума котрого складе $200 мільйонів.

Відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика — один із пріоритетів.

Кошти, залучені від Світового банку, будуть спрямовані на відновлення енергомереж і систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах і містах Чернігівської області, – зазначив глава уряду. Цієї зими ми перемогли Росію в битві за світло і вже готуємося до наступного опалювального сезону”.

Окрім цього, у межах програми відбудови Україна та Світовий банк також активізують три проєкти: у сфері енергетики — Re-Power, у сфері транспортної інфраструктури — RELINC, у сфері охорони здоров‘я — Heal Ukraine.

Шмигаль акцентував, що відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови в Європі з часів Другої світової війни, і наразі Україна мобілізує підтримку партнерів для його реалізації.

Варто нагадати, що під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по головних енергетичних об’єктах України.

Зауважимо, з 2024 року в Україні запрацює спеціальний фонд державного бюджету “Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації”, який буде наповнюватись коштом зі зборів з екологічного податку.