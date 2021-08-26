Шмигаль: «Північний потік-2» загрожує Україні та Європі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що реакція Росії на рішення суду Німеччини щодо газопроводу "Північного потоку-2" демонструє використання цього проєкту як геополітичної зброї.

Про це він заявив під час засідання Уряду.

Зокрема, Шмигаль привітав рішення німецького суду щодо російського газопроводу й заявив про загрози для України та Європи.

“Наша позиція лишається незмінною: “Північний потік-2″ – політичний проєкт Росії, який загрожує Україні та Європі”, – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що Вищий регіональний суд Дюссельдорфа (Німеччина) прийняв рішення, що російський газопровід “Північний потік-2” повинен відповідати правилам Європейського Союзу.

Ця директива передбачає, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, повинні бути відокремленими. 50% пропускної потужності газогону повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі тільки після схвалення Європейською комісією.

Україна вітає це рішення німецького суду. Про це заявив голова “Оператора ГТС України” Сергій Макогон. Зокрема, він назвав це рішення довгоочікуваним для України.