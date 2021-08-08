Шмигаль пояснив, як багатодітним сім’ям отримати 2 тисячі гривень до початку навчального року

До 1 вересня 145 тисяч дітей з багатодітних сімей отримають додаткові виплати в розмірі 2 тисяч гривень. Для отримання цих коштів не потрібно подавати звернення.

Про це у Facebook заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника Уряду, ці виплати передбачено для дітей з багатодітних малозабезпечених сімей, який станом на 1 серпня досягли віку від 6 до 18 років.

“Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Загальний розмір програми складе 290 млн гривень. Ці кошти допоможуть сім’ям зібрати дітей до школи й купити необхідні речі”, – повідомив прем’єр.

Раніше речник президента України Сергій Никифоров заявляв, що Кабінет Міністрів готує постанову про виділення малозабезпеченим багатодітним сім’ям по 2 тисячі гривень на кожну дитину. Вказана постанова була ініційована Володимиром Зеленським.

4 серпня Кабінет Міністрів України запровадив у 2021 році виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови Кабміну, реалізація акта потребує коштів у сумі 289 434 тис. грн для виплати допомоги 144 717 дітям. Виплати забезпечать коштом та в межах коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.