Шмигаль пояснив, як багатодітним сім’ям отримати 2 тисячі гривень до початку навчального року

ЗеПорушення

53

Всього порушень

5

Днів без порушень
18:28 В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: відео
17:56 Однієї дози вакцини Pfizer може бути достатньо для людей, які вже хворіли на COVID-19, – вчені
17:43 Катастрофа літака на Прикарпатті: перші деталі розслідування
17:31 В ЄС назвали умови, за яких скасують санкції проти Білорусі
15:28 «Подушковий» магнат Майкл Лінделл вигадав «найтупішу» теорію змови, чому Трамп програв вибори
14:55 У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 15 загиблих
14:31 Меган Маркл проігнорувала привітання батька з нагоди її ювілею
14:14 У Києві виступив російський співак Obladaet, який вважає Крим територією РФ
14:00 США завдали авіаударів по Талібану: ліквідовано понад 200 бойовиків
12:45 «Він ламає систему»: Кравчук розповів, чим Зеленський відрізняється він інших президентів
12:23 Церемонія закриття Олімпійських ігор-2020: онлайнтрансляція
10:49 Померла Маркі Пост – акторка, яка зіграла в комедії «Дещо про Мері»
10:26 В Україні оголошено штормове попередження
08:43 Кенієць Кіпчоґе став двократним олімпійським чемпіоном у марафоні
08:23 В Україні за минулу добу зафіксовано 619 нових випадків COVID-19
07:59 8 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 Прогноз погоди на 8 серпня: в Україні буде сонячно і тепло
01:59 Дочка Мадонни розповіла, що самотужки оплатила навчання в коледжі
01:24 Через місяць можуть презентувати AirPods 3: що про них відомо
00:43 В Китаї – новий спалах коронавірусу через штам Delta: носієм міг бути чоловік з РФ
00:00 Кім Кардаш’ян у костюмі Balenciaga та балаклаві підтримала Каньє Веста на презентації альбому Donda

07 серпня

22:53 COVID-19 перетворив літню відпустку на задоволення для заможних
22:33 Двоє учасників штурму Капітолія визнали свою провину в суді
22:01 В Іспанії відмовилися від реклами Snickers через звинувачення в гомофобії
Ексклюзив
21:00 «Все складно»: очільниця департаменту КМДА розповіла, що наразі відбувається з Гостиним двором
20:57 Олімпієць Том Дейлі показав кардиган, який зв’язав на «‎Токіо-2020»: фото
Ексклюзив
20:29 У КМДА пропонують з районних кінотеатрів в Києві зробити креативні хаби

Шмигаль пояснив, як багатодітним сім’ям отримати 2 тисячі гривень до початку навчального року

До 1 вересня 145 тисяч дітей з багатодітних сімей отримають додаткові виплати в розмірі 2 тисяч гривень. Для отримання цих коштів не потрібно подавати звернення.

Неділя, 8 серпня 2021, 18:22

Про це у Facebook заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника Уряду, ці виплати передбачено для дітей з багатодітних малозабезпечених сімей, який станом на 1 серпня досягли віку від 6 до 18 років.

“Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Загальний розмір програми складе 290 млн гривень. Ці кошти допоможуть сім’ям зібрати дітей до школи й купити необхідні речі”, – повідомив прем’єр.

Раніше речник президента України Сергій Никифоров заявляв, що Кабінет Міністрів готує постанову про виділення малозабезпеченим багатодітним сім’ям по 2 тисячі гривень на кожну дитину. Вказана постанова була ініційована Володимиром Зеленським.

4 серпня Кабінет Міністрів України запровадив у 2021 році виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови Кабміну, реалізація акта потребує коштів у сумі 289 434 тис. грн для виплати допомоги 144 717 дітям. Виплати забезпечать коштом та в межах коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.

  • 26 травня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини. З 1 січня 2022 року планується підвищення виплат з бюджету при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
Теги: багатодітні сім'ї, Денис Шмигаль, Кабмін, навчальний рік

Читати #Букви у Telegram і у Facebook