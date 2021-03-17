Covid-19 Україна

оновлено 17.03.2021 о 13:01

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Шмигаль пояснив необґрунтований ріст цін на харчові продукти

Кабінет міністрів України продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на харчові продукти та товари першої необхідності.

Середа, 17 березня 2021, 14:31

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду, інформують #Букви.

“Як уже зазначалося, по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі один із ключових учасників ринку запевнив Уряд, що не планує підвищувати ціни на певні категорії харчових продуктів й товари першої необхідності.

Глава Кабміну наголосив, що вважає це прикладом ефективної співпраці профільного міністерства та представників ринку.

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