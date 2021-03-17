Шмигаль пояснив необґрунтований ріст цін на харчові продукти

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду, інформують #Букви.
“Як уже зазначалося, по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор”, – зазначив Шмигаль.
За його словами, наразі один із ключових учасників ринку запевнив Уряд, що не планує підвищувати ціни на певні категорії харчових продуктів й товари першої необхідності.
Глава Кабміну наголосив, що вважає це прикладом ефективної співпраці профільного міністерства та представників ринку.
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