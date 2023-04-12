Шмигаль повторив запит на винищувачі безпосередньо до глави Пентагону

12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повторив прохання України про винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності від США безпосередньо до міністра оборони Ллойда Остіна на початку зустрічі в Пентагоні.

Про це повідомляє CNN.

Шмигаль запевнив, що Україна “виграє цю війну”, водночас наголосив, щоб досягти цього швидше та з меншими жертвами, “Україні все одно потрібна інтенсивна військова підтримка”.

Остін не прокоментував конкретні запити, проте зобов’язався розширити виробництво озброєння в США для України.

Ми продовжуватимемо інвестувати у нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва”, — зазначив глава Пентагону.

Міністр оборони США також подякував Україні за її увагу до відповідальності за допомогу у сфері безпеки, яку США вже надали.

Дозвольте мені віддати вам належне за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб наша безпекова допомога залишалася в руках захисників України”, — заявив він.

У березні Словаччина приєдналася до Польщі, яка є членом НАТО, і пообіцяла відправити Україні винищувачі МіГ-29. У Білому домі заявили, що рішення Польщі відправити винищувачі є “суверенним рішенням”, яке не спонукає президента США Джо Байдена постачати літаки F-16.

Зауважимо, 9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що не виключено, що рішення Заходу щодо надання Україні винищувачів буде ухвалено “до літа”.

Раніше командувач авіації Військово-повітряних сил України бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що Києву дуже потрібні винищувачі F-16, які, за його словами, “у чотири-п’ять разів” ефективніші за літаки радянських часів, які зараз використовуються військовими.

У Reuters зазначили, що будь-яка коаліція донорів F-16, ймовірно, залежатиме від підтримки США, безумовно, найбільшого виробника літаків.

РФ розставляє складні “пастки”, щоб влаштувати засідку на українські винищувачі. З кожним днем стає важче втримати росіян застарілими радянськими літаками.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.