Про це повідомили на урядовому порталі.

Денис Шмигаль запевняє, що “документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади”.

За його словами програма складається з трьох груп національних пріоритетів: громадяни, держава, економіка. 

“За ними — 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2 тисячі заходів”, – зазначив прем’єр-міністр.

Метою програми, сказав Шмигаль, є сервіс для громадян, прогнозовані джерела фінансування, досягнення очікуваних результатів і контроль за виконанням.

Шмигаль також повідомив, що зміниться підхід до реалізації програми.

Зокрема, він передбачає наповнення документа завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості, а також використання ІТ-інструментів.

«В ІТ-інструмент уже внесені всі завдання, що стоять перед Кабінетом міністрів та міністерствами, сотні показників та таймлайнів, що дозволять у режимі реального часу розуміти, як досягаються результати», — сказав Шмигаль.

Зауважимо, деталей та термінів щодо подання Програми діяльності уряду до Верховної Ради не розголошують. Так само не було розкрито деталей щодо змісту програми.

  • В квітні 2020 року на сайті Верховної Ради опублікували програму діяльності Кабінету Міністрів. Документ складався з 9 сторінок і не містив конкретики або детального плану дій по кожному напрямку.
  • 4 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Верховну Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання. Парламент зробив це.
  • 12 червня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про затвердження оновленої програми дій.
  • 17 червня комітет з питань економрозвитку не рекомендував Парламенту приймати програму дій Уряду в поточній редакції. Він внесе її на розгляд до сесійної зали.
  • Зрештою нардепи не підтримали доопрацьовану програму діяльності Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля. 
  • Відтоді Кабмін не робив спроб затвердити програму. Напередодні прем’єр Шмигаль анонсував, що нову програму планують подати впродовж цієї осені.

 

 

 

 

 

 

 

 