Прем'єр-міністр Денис Шмигаль презентував оновлену Програму діяльності уряду під час виїзного засідання фракції “Слуга народу” в Трускавці.

Про це повідомили на урядовому порталі.

Денис Шмигаль запевняє, що “документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади”.

За його словами програма складається з трьох груп національних пріоритетів: громадяни, держава, економіка.

“За ними — 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2 тисячі заходів”, – зазначив прем’єр-міністр.

Метою програми, сказав Шмигаль, є сервіс для громадян, прогнозовані джерела фінансування, досягнення очікуваних результатів і контроль за виконанням.

Шмигаль також повідомив, що зміниться підхід до реалізації програми.

Зокрема, він передбачає наповнення документа завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості, а також використання ІТ-інструментів.

«В ІТ-інструмент уже внесені всі завдання, що стоять перед Кабінетом міністрів та міністерствами, сотні показників та таймлайнів, що дозволять у режимі реального часу розуміти, як досягаються результати», — сказав Шмигаль.

Зауважимо, деталей та термінів щодо подання Програми діяльності уряду до Верховної Ради не розголошують. Так само не було розкрито деталей щодо змісту програми.