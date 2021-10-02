Про це повідомили на урядовому порталі.
Денис Шмигаль запевняє, що “документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади”.
За його словами програма складається з трьох груп національних пріоритетів: громадяни, держава, економіка.
“За ними — 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2 тисячі заходів”, – зазначив прем’єр-міністр.
Метою програми, сказав Шмигаль, є сервіс для громадян, прогнозовані джерела фінансування, досягнення очікуваних результатів і контроль за виконанням.
Шмигаль також повідомив, що зміниться підхід до реалізації програми.
Зокрема, він передбачає наповнення документа завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості, а також використання ІТ-інструментів.
«В ІТ-інструмент уже внесені всі завдання, що стоять перед Кабінетом міністрів та міністерствами, сотні показників та таймлайнів, що дозволять у режимі реального часу розуміти, як досягаються результати», — сказав Шмигаль.
Зауважимо, деталей та термінів щодо подання Програми діяльності уряду до Верховної Ради не розголошують. Так само не було розкрито деталей щодо змісту програми.
- В квітні 2020 року на сайті Верховної Ради опублікували програму діяльності Кабінету Міністрів. Документ складався з 9 сторінок і не містив конкретики або детального плану дій по кожному напрямку.
- 4 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Верховну Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання. Парламент зробив це.
- 12 червня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про затвердження оновленої програми дій.
- 17 червня комітет з питань економрозвитку не рекомендував Парламенту приймати програму дій Уряду в поточній редакції. Він внесе її на розгляд до сесійної зали.
- Зрештою нардепи не підтримали доопрацьовану програму діяльності Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля.
- Відтоді Кабмін не робив спроб затвердити програму. Напередодні прем’єр Шмигаль анонсував, що нову програму планують подати впродовж цієї осені.