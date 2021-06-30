Про це він заявив на засіданні Уряду в середу, 30 червня.

Очільник Кабміну наголосив, що Україна вийшла на фінішну пряму до запуску COVID-сертифікатів, які повністю відповідатимуть вимогам Єврокомісії. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.

“Ми вже прийняли необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Все готово до запуску документів, і вже з 1 липня розпочнеться їх бета-тестування”, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що доручив віцепрем’єру з питань євроінтеграції Ользі Стефанішиній активізувати роботу щодо завершення аудиту українського електронного сертифіката та підписання відповідної угоди з Єврокомісією

Раніше в Україні з’явилася можливість отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.