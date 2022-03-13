Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про стан забезпечення України харчовими продуктами та про програми уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки.

Відповідна інформація розміщена на урядовому порталі.

За слова Шмигаля, наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними харчовими продуктами на найближчі місяці.

На час воєнного стану уряд заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів – пшениці, гречки, м’яса, яєць, олії, цукру тощо.

Також уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії там, де це наразі можливо. Зокрема, держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.

Разом з тим, аграріям надаватимуться державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів – фермери матимуть кошти на проведення посівної та чітко знатимуть, що не збанкрутують в разі втрати врожаю.