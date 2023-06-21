Джерело: Денис Шмигаль в Telegram
“Висока честь взяти участь в офіційному прийнятті Його Величності Короля Чарльза ІІІ для глав іноземних делегацій. Подякував Великій Британії за організацію Конференції відновлення та Його Величності за особисту залученість до процесу, що підкреслює важливість питання відбудови”, – написав очільник уряду.
Водночас Шмигаль висловив сподівання, що за сприяння й підтримки Короля Чарльза ІІІ вдасться залучити необхідні ресурси для відновлення й розвитку України.
“Дякую народу Сполученого Королівства за всебічну підтримку України в боротьбі проти агресора за наші спільні цінності та мир на Європейському континенті”, – відзначив він.
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