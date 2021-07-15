У четвер, 15 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс кандидатуру народного депутата від “Слуги народу” Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин у своєму Facebook.

“Денис Шмигаль неочікувано вніс кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС”, – написав Юрчишин.

Нардеп також опублікував подання Шмигаля. У документі зазначається, що подання внесли за пропозицією фракції “Слуга народу”, що має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

За відставку Авакова проголосував 291 нардеп. Сам міністр був відсутній у залі засідань ВР.

Нагадаємо, що Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи. Також президент запевняв, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і очільника МВС.

Згодом Зеленський не зміг відповісти на запитання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для голови Міністерства внутрішніх справ Авакова.

В Україні неодноразово проходили акції протесту, учасники яких вимагали звільнення Авакова з посади міністра. 5 червня 2020 року такі акції відбувалися по всій країні.

Тоді очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що Аваков демонструє успішне управління відомством, а зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні. З усім тим у Верховній Раді збирали підписи за його відставку.