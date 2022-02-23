Про це повідомлялось під час засідання Верховної Ради.

За словами Дениса Шмигаля, НС дозволить краще контролювати ситуацію військовим та поліції. Це допоможе посилити готовність до можливої подальшої агресії. Стан ще не запровадили, а лише запропонували підписати президенту України Володимиру Зеленському відповідний указ.

“Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу”, — наголосив Денис Шмигаль.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов додав, що обговорення можливого введення НС викликало жваве обговорення, проте рішення ухвалили згідно з українським законодавством. Протягом двох діб Верховна Рада має прийняти рішення щодо введення надзвичайного стану.