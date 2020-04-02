Рішення є! Ними поділяться провідні експерти з управління бізнес-процесами, цифрових технологій, маркетингу і продажів – 24 квітня на першій онлайн-конференції про дистанційну роботу “Шо робити?”. Початок – о 10:00.
- Як швидко перевести компанію на роботу з дому й не втратити ні мотивації, ні ефективності
- Які юридичні особливості треба при цьому врахувати
- Як бути першокласним керівником для команди, що вимушена раптово змінити офіс на дім
- Які інструменти допоможуть налагодити роботу і трансформуватися без шкоди для бізнесу
- Як перевести всі офлайнові заходи компанії в онлайн
Досвідом та порадами про організацію якісної командної роботи у віртуальному офісі поділяться ті, кому це вже вдалося! Серед спікерів онлайн-конференції “Шо робити?”:
Лера Бородіна – засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look!, співзасновниця G-Bar та SO DODO
Анже Єреб – регіональний виконавчий креативний директор BBDO Ukraine & Central Asia
Кирило Куницький – бізнесмен, засновник міжнародної освітньо-консалтингової компанії “Бізнес-Конструктор”, автор комплексної методології по систематизації бізнесу
Віра Черниш – СЕО та управляючий редактор MC.Today
Дмитро Суслов – директор українського “Бітрікс24”
Михайло Притула – засновник Mike Pritula Academy
Анна Кравчук – патентний повірений, адвокат, партнер юридичної агенції “Синергія”
Антон Воронюк – засновник Академії інтернет-маркетингу WebPromoExperts
Отож, спікери, яким вже вдалося організувати роботу своїх команд у віртуальних офісах. 8 годин конкретних порад, які допоможуть комфортно й швидко перейти в онлайн. 8 тем про організацію роботи з дому для різних відділів компанії з урахуванням специфіки. 8 чек-листів із переліком конкретних дій, які ви отримаєте по завершенню доповідей. Усе це 24 квітня отримають слухачі онлайн-конференції “Шо робити?”.
Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Дізнатися більше та зареєструватися можна за посиланням.
Організатор конференції: команда “Бітрікс24”. Продукт компанії – набір інструментів для управління бізнесом, який допомагає налагодити комунікацію між співробітниками, вести проекти, управляти відносинами з клієнтами й продажами та створювати сайти. Загалом сервісом користуються понад 80 тисяч працівників із більш ніж 10 тисяч українських компаній, а CRM-система Бітрікс24 – №1 в Україні (за даними дослідження GfK Ukraine).