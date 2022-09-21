Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав директиву про запровадження часткової мобілізації в Росії.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

Через декілька годин після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, голова міноборони РФ підписав відповідну директиву.

Одразу після підписання він доручив розпочати мобілізацію росіян.

За його словами, перш за все будуть збільшувати бойовий склад повітрянодесантних військ.

ДОВІДКА: 21 вересня вранці з’явилось відеозвернення Путіна, у якому він зокрема повідомив про часткову мобілізацію в Росії.

Президент РФ запевнив, що до війни проти України залучатимуть резервістів і пообіцяв, що спершу на них чекає підготовка.

Згодом з’явилось й звернення Сергія Шойгу, у якому він повідомив, що під час часткової мобілізації планують призвати 300 000 росіян. Мобілізація, за словами Шойгу, необхідна аби контролювати “звільнені” території України.