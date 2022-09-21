Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.
Через декілька годин після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, голова міноборони РФ підписав відповідну директиву.
Одразу після підписання він доручив розпочати мобілізацію росіян.
За його словами, перш за все будуть збільшувати бойовий склад повітрянодесантних військ.
ДОВІДКА: 21 вересня вранці з’явилось відеозвернення Путіна, у якому він зокрема повідомив про часткову мобілізацію в Росії.
Президент РФ запевнив, що до війни проти України залучатимуть резервістів і пообіцяв, що спершу на них чекає підготовка.
Згодом з’явилось й звернення Сергія Шойгу, у якому він повідомив, що під час часткової мобілізації планують призвати 300 000 росіян. Мобілізація, за словами Шойгу, необхідна аби контролювати “звільнені” території України.
- Більшість іноземних політиків та дипломатів, говорячи про указ щодо часткової мобілізації у РФ, заявили, що це свідчить про провал планів російського повномасштабного вторгнення в Україні.
- 21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у РФ. Після такої заяви у соцмережах вибухнули дискусії, зокрема з боку громадян Росії. Одні коментатори запевняють, що готові вирушати вбивати українців прямо зараз, інші шукають можливість втекти за кордон чи “відкосити” від призову.