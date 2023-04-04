Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вважає, що на тлі розширення НАТО нібито підвищуються й ризики розширення війни в Україні. У відповідь на цю тезу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що приєднання Фінляндії є реакцією на дії Росії.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”.

Шойгу нагадав, що незабаром Фінляндія стане членом альянсу. У такий спосіб, на його думку, НАТО нібито “посилює антиросійський курс”, нарощує військову допомогу Україні та проводить заходи з підвищення боєготовності, активізуючи діяльність біля кордонів Росії та Білорусі.

“Усе це створює ризики суттєвого розширення конфлікту, але на результат спецоперації [війни проти України] не вплине”, – додав Шойгу.

У відповідь на таку заяву генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що вступ Фінляндії до НАТО власне і є реакцією на дії Росії.

“Ми багато років поспіль бачили значну присутність російських сил у тому числі на півночі, неподалік від кордонів Фінляндії та Норвегії. Це все відбувалося упродовж багатьох років на Кольському півострові, в Арктиці. Ми також бачили, що президент Росії Путін готовий застосовувати силу проти сусідів”, – зазначив генсек, якого цитує “Європейська правда”, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяви із Москви.

Крім того, він нагадав, що спочатку РФ у 2008 році напала на Грузію, згодом окупувала Крим та розпочала повномасштабну війну в Україну. Проте він не сказав, чи НАТО разом із Фінляндією планують якісь додаткові заходи у зв’язку із заявою Росії.

ДОВІДКА. 3 квітня Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до альянсу вже 4 квітня. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія має 1300-кілометровий кордон з Росією, який приблизно подвоїть кордон трансатлантичного альянсу, що межує з РФ.