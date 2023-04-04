Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вважає, що на тлі розширення НАТО підвищуються ризики й нібито розширення війни в Україні. У відповідь на відповідну тезу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що приєднання Фінляндії є реакцією на дії Росії.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”.

Шойгу нагадав, що незабаром Фінляндія стане членом альянсу. Тому, на його думку, НАТО нібито “посилює антиросійський курс”, нарощує військову допомогу Україні та проводить заходи з підвищення боєготовності, активізуючи діяльність біля кордонів Росії та Білорусі.

“Усе це створює ризики суттєвого розширення конфлікту, але на результат спецоперації [війни проти України] не вплине”, — додав Шойгу.

У відповідь на таку заяву генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що вступ Фінляндії до НАТО є реакцією на дії Росії.

“Ми багато років поспіль бачили значну присутність російських сил у тому числі на півночі, неподалік від кордонів Фінляндії та Норвегії. Це все відбувалося багато років на Кольському півострові, в Арктиці. Ми також бачили, що президент Росії Путін готовий застосовувати силу проти сусідів”, — зазначив генсек, якого цитує “Європейська правда”, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяви з Москви.

Крім того, він нагадав, що спочатку РФ у 2008 році напала на Грузію, згодом окупувала Крим та розпочала повномасштабну війну в Україну. Проте він не сказав, чи НАТО разом із Фінляндією планують якісь додаткові заходи у зв’язку із заявою Росії.

ДОВІДКА. 3 квітня Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до альянсу вже 4 квітня. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія має 1300-кілометровий кордон з Росією, який приблизно подвоїть кордон трансатлантичного альянсу, що зіштовхується з Москвою.