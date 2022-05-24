Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА-Новости.
З такою заявою Шойгу виступив на минулому засіданні ради міністрів оборони Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
За його словами, щоб дозволити мирним мешканцям вийти з оточених населених пунктів, російські армійці оголошують режими тиші та створюють гуманітарні коридори для евакуації цивільних.
Саме турбота про мирних мешканців нібито і сповільнює наступ Росії в Україні.
Шойгу укотре заявив, що РФ нібито не завдає ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, де можуть перебувати мирні мешканці. Він наголосив, що Росія володіє “високоточною зброєю”, якою знищує лише військові об’єкти.
Він додав, що навіть масштабні антиросійські санкції не завадять Кремлю закінчити “спецоперацію” в Україні і вона триватиме до повного виконання поставлених цілей.
Окрім цього глава міноборони РФ знову розповідав про те, що “НАТО перетворило Україну у ворожу до РФ державу”, про “біолабораторії США в Україні” та про “реальну загрозу створення української ядерної зброї”.
- Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко “не очікував”, що війна РФ проти України триватиме так довго. Проте він вважає, що російська армія “за визначенням” не може програти.
- Раніше кілька російських ЗМІ сповістили, що на російсько-українській війні загинув племінник заступника міністра оборони РФ Адам Хамхоєв.
- Також начальник Генерального управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що переломний момент у війні в Україні настане не раніше серпня цього року, оскільки на даний час українські військові не мають достатньо озброєння для активних бойових дій.