Голова російського міноборони Сергій Шойгу заявив, що РФ навмисне уповільнила наступ в Україні, щоб "дозволити мирним мешканцям евакуюватись".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА-Новости.

З такою заявою Шойгу виступив на минулому засіданні ради міністрів оборони Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

За його словами, щоб дозволити мирним мешканцям вийти з оточених населених пунктів, російські армійці оголошують режими тиші та створюють гуманітарні коридори для евакуації цивільних.

Саме турбота про мирних мешканців нібито і сповільнює наступ Росії в Україні.

Шойгу укотре заявив, що РФ нібито не завдає ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, де можуть перебувати мирні мешканці. Він наголосив, що Росія володіє “високоточною зброєю”, якою знищує лише військові об’єкти.

Він додав, що навіть масштабні антиросійські санкції не завадять Кремлю закінчити “спецоперацію” в Україні і вона триватиме до повного виконання поставлених цілей.

Окрім цього глава міноборони РФ знову розповідав про те, що “НАТО перетворило Україну у ворожу до РФ державу”, про “біолабораторії США в Україні” та про “реальну загрозу створення української ядерної зброї”.