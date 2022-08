Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Недавні незалежні російські ЗМІ повідомляли, що через проблеми, з якими стикається Росія у своїй війні проти України, міністр оборони Росії Сергій Шойгу тепер відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири інформують президента РФ Володимира Путіна безпосередньо про хід війни.

Російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився.

Як зазначали в розвідці Великої Британії, багаторічні спроби Шойгу відновити свою репутацію обернулися провалом:

“Шойгу, ймовірно, довго намагався подолати свою репутацію нестачі значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельному секторі та в Міністерстві надзвичайних ситуацій”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/UbLfTGATDr

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YCp7fMLXU9

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 29, 2022