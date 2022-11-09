Російським військовим наказали "відійти" з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон знаходиться на правому березі.

Про це повідомило пропагандистське видання “ТАСС“.

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що окупантів перекидають на лівий берег. За його словами, “доцільно організувати оборону по бар’єрному рубежу річки Дніпро”.

“Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ. Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з’єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра”, — заявив він, передало російське “РИА Новости“.

Міністра оборон Сергій Шойгу погодився організувати оборону по рубежу річки Дніпро.

“Приступайте до відведення військ”, — сказав він.

Суровікін додав, що “Херсон і прилеглі населені пункти не можуть отримувати постачання” від російських військових. РФ і раніше називали відступ “перегрупуванням” тощо.

Оновлено: Згодом цю інформацію прокоментував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, він наголосив: “Не треба передчасно впадати в ейфорію: що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації”. Також він звернувся до мешканців Херсонщини та всіх, хто має будь-яку інформацію про події на південному фронті із закликом дотримуватися інформаційної тиші.

“Не розголошуйте нічого про дії Сил оборони України. Це дуже важливо для нашої спільної перемоги”, – зазначив Ярослав Янушевич.