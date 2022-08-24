Сьогодні, в День Незалежності України, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що РФ нібито свідомо уповільнює темпи наступу в Україні, адже "суворо дотримується норм гуманітарного права", щоб уникнути жертв серед цивільних.

Про це повідомляє російський пропагандистський телеканал RT та прокремлівська агенція “РИА Новости” з посиланням на заяву Шойгу на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва 24 серпня.

“Під час спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари наносяться високоточною зброєю по об’єктах військової інфраструктури Збройних сил України – пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об’єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян, безумовно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо”, — заявив Шойгу.

Також міністр оборони РФ заявив, що нібито російські військові “на звільнених територіях організували системну роботу з налагодження мирного життя”. За його словами, окупанти “надають гуманітарну допомогу, відновлюють інфраструктуру та системи життєзабезпечення”.

При цьому він додав, що українські війська нібито “застосовують тактику випаленої землі, грубо порушують міжнародні норми, діють як терористи”. Водночас постачання Заходом озброєння Україні, за словами Шойгу, “множить кількість жертв і затягує військовий конфлікт на території цієї країни”: “Київ, побоюючись викриття, розправляється із власними солдатами, які здаються в полон”, — додав Шойгу.