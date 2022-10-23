Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ у Telegram, а також російська пропагандистська агенція “РИА Новости“.
Зазначається, що міністри обговорили російсько-українську війну, “яка має стійку тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації”.
Раніше російські ЗМІ з посиланням на свої джерела заявляли, що нібито українська влада готує “на території своєї країни провокацію, пов’язану з підривом так званої “брудної бомби” або малопотужного ядерного боєприпасу”, щоби потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження, налаштувавши світ проти росіян.
Росіяни розповідають, як українці “під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану”.
Завдання виготовити “брудної бомби”, на думку пропагандистів, отримало керівництво Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в місті Жовті Води Дніпропетровської області, і Київського Інституту ядерних досліджень.
Наразі у РФ заявляють, що робота над “брудною бомбою” перебуває на завершальній стадії.
- Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включно зі стратегічною ядерною зброєю, може бути використана для захисту “приєднаних” окупованих територій.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає малоймовірним застосування ядерної зброї Росією. Водночас він наголошує, що президент РФ Володимир Путін діє “нераціонально”.
- Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ядерні погрози від Кремля. За його словами, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, вона повинна пам’ятати, що ядерні ракети також є у Сполучених Штатів.