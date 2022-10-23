Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої "брудної бомби".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ у Telegram, а також російська пропагандистська агенція “РИА Новости“.

Зазначається, що міністри обговорили російсько-українську війну, “яка має стійку тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації”.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на свої джерела заявляли, що нібито українська влада готує “на території своєї країни провокацію, пов’язану з підривом так званої “брудної бомби” або малопотужного ядерного боєприпасу”, щоби потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження, налаштувавши світ проти росіян.

Росіяни розповідають, як українці “під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану”.

Завдання виготовити “брудної бомби”, на думку пропагандистів, отримало керівництво Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в місті Жовті Води Дніпропетровської області, і Київського Інституту ядерних досліджень.

Наразі у РФ заявляють, що робота над “брудною бомбою” перебуває на завершальній стадії.