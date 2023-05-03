Голова міністерства оборони РФ Сергій Шойгу закликав подвоїти виробництво ракет на ті можливого українського контрнаступу.

Про це повідомляє AP News.

Виступаючи на нараді з вищим військовим керівництвом, Шойгу заявив, що держкорпорація “Тактичні ракети” виконує контракти з виробництва зброї вчасно. Проте, на його думку, “саме зараз необхідно в найкоротші терміни подвоїти виробництво високоточної зброї”.

Раніше аналітики намагалися з’ясувати, чи вистачає у Росії високоточних боєприпасів, оскільки її ракетні обстріли України стали рідшими та з меншими за масштабом.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що “проблеми логістики залишаються в центрі непростої кампанії Росії в Україні”. Також у Сполученому Королівські вважають, що Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі.

Крім того, у 1 травня у Білому домі оцінили втрати РФ у 100 тисяч вбитими та пораненими. У відповідь на це речник Кремля Дмитро Пєсков назвав оцінку Вашингтона втрат Росії в Україні “створеною з повітря”.