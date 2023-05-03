Про це повідомляє AP News.
Виступаючи на нараді з вищим військовим керівництвом, Шойгу заявив, що держкорпорація “Тактичні ракети” виконує контракти з виробництва зброї вчасно. Проте, на його думку, “саме зараз необхідно в найкоротші терміни подвоїти виробництво високоточної зброї”.
Раніше аналітики намагалися з’ясувати, чи вистачає у Росії високоточних боєприпасів, оскільки її ракетні обстріли України стали рідшими та з меншими за масштабом.
У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що “проблеми логістики залишаються в центрі непростої кампанії Росії в Україні”. Також у Сполученому Королівські вважають, що Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі.
Крім того, у 1 травня у Білому домі оцінили втрати РФ у 100 тисяч вбитими та пораненими. У відповідь на це речник Кремля Дмитро Пєсков назвав оцінку Вашингтона втрат Росії в Україні “створеною з повітря”.
- В Україні триває 434-та доба повномасштабного російського вторгнення.За цей період часу українські воїни ліквідували майже 192 тисячі російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
- За останніми оцінками Сполучених Штатів, кількість вбитих та поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці. Це свідчить про те, наскільки жорсткими стали бої. Контрнаступ України може призвести до ще жорсткіших боїв.
- Росія вже декілька разів змінювала дату захоплення Бахмута на Донеччині. Та попри постійні невдачі, Кремль продовжує перекидати до міста ще більше солдатів, аби отримати хоч якийсь результат до Дня перемоги 9 травня.