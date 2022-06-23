23 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу закликав посилити спільну обороноздатність РФ та Білорусі, зокрема і єдину регіональну систему протиповітряної оборони.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Росіяни оцінюють, що разом із білорусами вони готові чинити опір США та їхнім союзникам.

“Обставини диктують необхідність вжити невідкладних спільних заходів щодо зміцнення обороноздатності союзної держави, підвищення боєготовності регіонального угруповання військ і єдиної регіональної системи протиповітряної оборони”, – зазначив Шойгу на зустрічі з міністром оборони РБ Віктором Хреніним у Москві.

Також він додав, що це питання сьогодні стає все більш актуальним, і РФ готова надавати в цьому “будь-яку підтримку білоруським друзям”.

Шойгу назвав Білорусь найближчим другом РФ.

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Олександр Лукашенко, близький соратник президента РФ Володимира Путіна, є єдиним лідером в Європі, який підтримує вторгнення РФ в Україну. Білоруський кордон з Україною також використовувався для вторгнення російських військ.