Про це інформує американський телеканал CNN.
Росіяни оцінюють, що разом із білорусами вони готові чинити опір США та їхнім союзникам.
“Обставини диктують необхідність вжити невідкладних спільних заходів щодо зміцнення обороноздатності союзної держави, підвищення боєготовності регіонального угруповання військ і єдиної регіональної системи протиповітряної оборони”, – зазначив Шойгу на зустрічі з міністром оборони РБ Віктором Хреніним у Москві.
Також він додав, що це питання сьогодні стає все більш актуальним, і РФ готова надавати в цьому “будь-яку підтримку білоруським друзям”.
Шойгу назвав Білорусь найближчим другом РФ.
Олександр Лукашенко, близький соратник президента РФ Володимира Путіна, є єдиним лідером в Європі, який підтримує вторгнення РФ в Україну. Білоруський кордон з Україною також використовувався для вторгнення російських військ.
- Нагадаємо, у Білорусі проводять розконсервацію військової техніки. Її можуть залучити для допомоги окупаційним військам РФ у Донецькій та Луганській областях.
- Раніше Сергій Шойгу заявив, що РФ навмисне уповільнила наступ в Україні, щоб “дозволити мирним мешканцям евакуюватись”.
- Поблизу українського кордону Білорусь встановила дерев’яні муляжі танків. У такий спосіб країна демонструє свою присутність.
- Водночас білоруський уряд затримує оплату за російський газ. Кремль штучно підвищує курс рубля, тому ціна для Мінська виходить занадто дорогою.