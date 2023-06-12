Джерело: Міноборони Великої Британії.
За даними розвідки Сполученого Королівства, Шойгу намагається врятувати військовий імідж Росії на тлі українського контрнаступу.
Зазначається, що Шойгу дав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій Росії, в одному з яких “занадто перебільшив втрати України”. Це, своєю чергою, контрастує з іншими не менш ключовими періодами війни, коли він зникав із публічного поля.
“Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримки позитивного іміджу перед все більш відвертою критикою з боку деяких співвітчизників”, – йдеться в повідомленні.
Варто зауважити, що в Інституті вивчення війни також повідомили, що російські джерела намагаються применшити успіхи української армії у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням “сірих зон”.
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