Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

Уточнюється, що Віктор Шокін звернувся з відповідною заявою до Державного бюро розслідувань.

“Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення громадянином Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на території України і за її межами щодо мене кримінального правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 КК України, негайно розпочати досудове розслідування і дати слідчим ДБР письмові вказівки”, – сказано в заяві.

В той же час екс-генпрокурор заявив, що погодився покинути свій пост в результаті тиску Байдена.

“Протягом останніх місяців 2015 року та перших 2016 Джозеф Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, маючи на меті проведення з керівниками держави переговорів про моє усунення з займаної посади і, як наслідок, згортання об’єктивного розслідування кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльності осіб, пов’язаних з компанією Burisma Holding Limited (Кіпр), в тому числі сина зазначеного високопосадовця”, – написав він.

Також Шокін підкреслив, що Байден вимагав звільнити його в обмін на надання Україні гарантій на $1 млрд доларів.

Нагадаємо, розслідування щодо Хантера Байдена обговорювалося президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським від час телефонної розмови 25 липня поточного року. Скарга на можливий тиск на Україну з боку Трампа з метою почати політично мотивоване розслідування, яка мала місце під час цієї розмови, створила основу для справи щодо імпічменту американського лідера.

Напередодні Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа, далі статті звинувачення проти нього будуть передані для ознайомлення і голосування Сенату.