Екс-генпрокурор України Віктор Шокін вважає, що екс-віце-президент США Джо Байден - його єдиний явний ворог, який може бути причетний до отруєння його ртуттю.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українським новинам”.

Шокін пояснив свої підозри в такий спосіб:

“Справа в тому, що у мене явних ворогів, як таких немає, які мені б погрожували якимось чином. Пан Байден підняв усіх проти Шокіна через справу Burisma. Посли, дипломати і так далі. При цьому, ніхто з них не говорив, що я корупціонер чи зробив щось незаконне. Все було кулуарно”, – сказав він.

Шокін нагадав, що раніше заявляв і звернувся до суду з приводу того, що Байден втручався в його діяльність, як генпрокурора.

Він пояснив, що в своїй заяві вказав, що “Байден скоїв злочини як на території України, так і за її межами”.

“Я сподіваюся, що поліція, як у випадку з можливим стеженням за послом США Марі Йованович, оперативно внесе дані в ЄРДР і залучить до розслідування відповідні служби США. Так як вони мають законне право це зробити”, – заявив Шокін.

Також він розповів, що в США у нього живе дочка і двоє онуків, але побачитися з ними він не може через те, що йому не дають візу. Востаннє він просив про візу на початку минулого року.

“Байден мене вніс нібито як корупціонера в якийсь там “чорний список” Держдепу, або не знаю чого”, – пояснює він.

Нагадаємо, що Руді Джуліані заявив, що опублікує звіт лікаря про замах на ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.