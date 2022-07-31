Третій президент України Віктор Ющенко назвав це “шокуючою звісткою” та “невимовною трагедією для родини”. За його словами, це величезна втрата для всієї України, а також удар для агробізнесу, який відновлював свою силу, ставши світовим гравцем насамперед завдяки Олексію, його прикладу та потужному внеску: “Наша гордість — нова українська агроекономіка — втратила одну із своїх фундаментальних опор, свого батька-засновника”, — написав Ющенко.