Про це повідомляють #Букви.
Третій президент України Віктор Ющенко назвав це “шокуючою звісткою” та “невимовною трагедією для родини”. За його словами, це величезна втрата для всієї України, а також удар для агробізнесу, який відновлював свою силу, ставши світовим гравцем насамперед завдяки Олексію, його прикладу та потужному внеску: “Наша гордість — нова українська агроекономіка — втратила одну із своїх фундаментальних опор, свого батька-засновника”, — написав Ющенко.
“Людина неймовірної енергії, працездатності й сили, відданий всією душею своїй справі до останньої хвилини життя. Більш масштабний за всі свої титули і нагороди. Сіль української землі. Нелюди, які обстрілюють Миколаївщину, будуть покарані за вбивства наших кращих людей, за наругу над нашою землею, за знищення мирних сіл та міст”, — йдеться у дописі Ющенка у Facebook.
Також мер Львова Андрій Садовий висловив свої щирі співчуття рідним та близьким Олексія та Раїси: “Пряме потрапляння ракети в приватний будинок вночі. Вбивство в стилі мерзенної терористичної держави”, — написав міській голова у Facebook.
Як зазначив Садовий росіяни ненавидять, бо бояться успішних українців. На його думку, їм ніколи не зрозуміти, як це чесно працювати на благо своєї сім’ї, власної справи та держави: “Дуже теплі спогади від знайомства і розмов. Світла пам‘ять”, — сказав мер Львова.
Водночас амбасадорка України в США Оксана Маркарова зазначила, що сумуватиме за нашими телефонними розмовами з Олексієм та Раїсою: “Коли прилетіло в дім нашого тата, борця за незалежність дисидента Михтодя Волинця, ми теж думали чи випадково чи дім було обрано невипадково. Але тато, якого Данило забрав з дому за години до прильоту, коли дізнався, сказав що не важливо чи конкретний дім — ціль, бо вся Україна ціль цих російських нелюдів. І зупиняти і перемагати їх треба всюди. Тому горюємо за кожною втратою, але все наше горе перетворюємо в боротьбу”, — повідомила вона у Facebook.
ДОВІДКА. Олексій Опанасович Вадатурський – український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, віцепрезидент Української зернової асоціації. Вадатурський народився 8 вересня 1947 року, на момент загибелі йому було 74 роки.
- Сьогодні вночі та вранці, 31 липня, росіяни вчергове обстріляли місто Миколаїв, знищивши об’єкти інфраструктури та пошкодивши житлові будинки.
- 29 липня російські окупанти також обстріляли Миколаїв. Вони поцілили у зупинку громадського транспорту, де на момент обстрілу перебували мирні мешканці. Кількість жертв налічує 7 осіб.
- В ніч на 30 липня російські окупанти знову обстріляли місто Миколаїв. Є жертви та поранені.