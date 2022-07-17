Канцлер Німеччини Олаф Шольц налаштовує населення країни на те, що санкції проти РФ триватимуть ще довгий час і це супроводжуватиметься відповідними труднощами. Проте "неоколоніальний" курс російського президента РФ Володимира Путіна має бути зупинений за" будь-яку ціну".

Про це Шольц написав у колонці для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Політика починається з погляду на реальність, особливо, коли це не подобається. За словами канцлера ФРН, частково реальність полягає в тому, що імперіалізм повернувся в Європу. Багато хто сподівався, що тісні економічні зв’язки та взаємна залежність забезпечать стабільність і безпеку водночас. Тепер Путін явно зруйнував цю надію своєю війною проти України.

Він наголосив, що російські ракети не лише спричинили масові руйнування в Харкові, Маріуполі та Херсоні, а й перетворили на руїни європейський та міжнародний мирний порядок останніх десятиліть.

Крім того, стан нашого Бундесверу та цивільних оборонних структур, а також наша надмірна залежність від російських енергоресурсів свідчать про те, що після закінчення холодної війни ми відчували помилкове відчуття безпеки.

Шольц також зауважив, що політика, бізнес і значна частина нашого суспільства були дуже раді зробити далекосяжні наслідки з висловлювання колишнього міністра оборони Німеччини, згідно з яким Німеччину оточували лише друзі. Це була помилка, заявив він.

“Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції протягом тривалого часу, було зрозуміло з самого початку”, – пише глава німецького уряду.

Канцлер попереджає, що якщо зараз не дати відсічі агресії Путіна в Україні, вона продовжуватиметься і зазначає, що НАТО вже не виключає можливості нападу Росії навіть на території альянсу.

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Розмірковуючи про наслідки для Німеччини, він додав, що цей шлях непростий, навіть для такої сильної та процвітаючої країни, як ФРН. За його словами, багато жителів ФРН уже страждають від наслідків війни, особливо від високих цін на бензин та харчові продукти. Саме тому уряд країни ухвалив рішення про два пакети допомоги на суму 30 мільярдів євро, зазначив канцлер Німеччини.

Він зазначив, що світова економіка зараз “зіштовхується з викликом, якого не бачила вже кілька десятиліть”: ланцюги постачання перервані, не вистачає сировини, а на енергетичних ринках через війну панує невизначеність. Все це призводить до зростання цін у всьому світі.