Про це він сповістив в інтерв’ю виданню Der Spiegel.
Шольц “не бачить жодних ознак”, що газове ембарго може припинити російську збройну агресію, адже, на його думку, якби “Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не розпочав цю шалену війну”.
“Я повинен сказати: ми не можемо допустити цього (ембарго на російські енергоносії – ред.) . Хтось справді думає про глобальні наслідки?”, – додав канцлер Німеччини.
Крім того, Олаф Шольц зауважив, що Німеччина не може передати важке озброєння на прохання України, оскільки це нібито може призвести до ескалації війни РФ проти НАТО.
“Я дуже давно сказав, що ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямої військової конфронтації між НАТО і такою добре озброєною наддержавою, як Росія, ядерною державою. Я роблю все, щоб не допустити ескалації, яка веде до третьої світової війни. Ядерна війна не повинна розпочатися”, – зазначив він.
- Нагадаємо, Французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна надасть Україні партію важкого озброєння. Йдеться про самохідні артилерійські установки “Цезар”.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має виграти у війні проти РФ. І закликав країни G7 надати кошти для закупівлі необхідної зброї.