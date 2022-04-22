Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не може відмовитися від російського газу, оскільки це зашкодить економіці та "не допоможе зупинити війну РФ проти України".

Про це він сповістив в інтерв’ю виданню Der Spiegel.

Шольц “не бачить жодних ознак”, що газове ембарго може припинити російську збройну агресію, адже, на його думку, якби “Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не розпочав цю шалену війну”.

“Я повинен сказати: ми не можемо допустити цього (ембарго на російські енергоносії – ред.) . Хтось справді думає про глобальні наслідки?”, – додав канцлер Німеччини.

Крім того, Олаф Шольц зауважив, що Німеччина не може передати важке озброєння на прохання України, оскільки це нібито може призвести до ескалації війни РФ проти НАТО.