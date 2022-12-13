Про це інформує RND.

Німецький канцлер констатував, що наразі “відносини, які мали раніше, скорочуються”.

Але Росії, яка припиняє війну, і громадянам Росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потрібна можливість знову почати економічну співпрацю в інший час, – пояснив він.

Шольц продовжував: “Тільки це не зараз. Зараз ми посилюємо санкції”. Своєю війною президент РФ Володимир Путін руйнує не тільки інфраструктуру, міста і села в Україні, але й призводить до багатьох жертв. Канцлер також висловив переконання, що Путін руйнує й майбутнє Росії.

І саме це він має виправдовувати перед власною країною та власним народом, на чиє майбутнє він так впливає, – наголосив Шольц.

Загарбницькою війною проти України Росія знову хоче розколоти Європу на сфери впливу. Мета Путіна – нова російська імперія. За словами Шольца, для цього російський лідер руйнує мости, інфраструктуру, енерго- та водопостачання України, для цього вбиває ракетами чоловіків і жінок, старих і дітей. Йдеться про найгрубіше порушення міжнародного права.

Тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія не виграє війну, – констатував канцлер ФРН.

Німеччина повинна позиціювати себе ширше, і може це зробити, зазначив Шольц. Метою є стійкі ланцюги постачання, щоб уникнути ризикованої та односторонньої залежності від певної сировини чи важливих технологій.