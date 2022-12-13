Канцлер Олаф Шольц пообіцяв Росії повернутися до економічної співпраці у разі закінчення війни в Україні. 12 грудня, з нагоди 70-річчя Комітету зі східноєвропейських економічних відносин, Шольц заявив, що РФ "залишиться найбільшою країною на європейському континенті" навіть після закінчення війни.

Про це інформує RND.

Німецький канцлер констатував, що наразі “відносини, які мали раніше, скорочуються”.

Але Росії, яка припиняє війну, і громадянам Росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потрібна можливість знову почати економічну співпрацю в інший час, – пояснив він.

Шольц продовжував: “Тільки це не зараз. Зараз ми посилюємо санкції”. Своєю війною президент РФ Володимир Путін руйнує не тільки інфраструктуру, міста і села в Україні, але й призводить до багатьох жертв. Канцлер також висловив переконання, що Путін руйнує й майбутнє Росії.

І саме це він має виправдовувати перед власною країною та власним народом, на чиє майбутнє він так впливає, – наголосив Шольц.

Загарбницькою війною проти України Росія знову хоче розколоти Європу на сфери впливу. Мета Путіна – нова російська імперія. За словами Шольца, для цього російський лідер руйнує мости, інфраструктуру, енерго- та водопостачання України, для цього вбиває ракетами чоловіків і жінок, старих і дітей. Йдеться про найгрубіше порушення міжнародного права.

Тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія не виграє війну, – констатував канцлер ФРН.

Німеччина повинна позиціювати себе ширше, і може це зробити, зазначив Шольц. Метою є стійкі ланцюги постачання, щоб уникнути ризикованої та односторонньої залежності від певної сировини чи важливих технологій.