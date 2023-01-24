Після місяців дебатів канцлер ФРН Олаф Шольц вирішив спорядити в Україну танки Leopard 2. Ймовірно, танки Abrams зі США також передадуть Києву.

Про це інформує Spiegel.

Прийнято рішення: Німеччина постачить Україні свої танки Leopard 2. За даними видання, до цього причетна щонайменше одна компанія виробник Leopard 2A6.

Інші союзники, зокрема зі Скандинавії, також хочуть постачити в Україну танки Leopard 2. Федеральний уряд хоче надати дозвіл на реекспорт таких танків, які належать іншим державам, наприклад Польщі.

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Сполучені Штати розглядають можливість постачання значної кількості танків Abrams. Франція також розглядає можливість постачання Україні своїх танків.

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Рішенню Німеччини, очевидно, передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди акцентував, що він хотів постачати танки лише разом з іншими країнами, такими як США.

24 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що вже незабаром Німеччина ухвалить рішення щодо надання Україні танків Leopard.

19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Вже 22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи під тиском щодо дозволу на постачання танків німецького виробництва в Україну, заявив, що всі рішення щодо постачання зброї ухвалюватимуться в координації з союзниками, зокрема й Сполученими Штатами.

Своєю чергою, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звинуватив Берлін у тому, що Німеччина побоюється поставити Росію на межу поразки в Україні.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.