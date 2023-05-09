9 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Європейському парламенті в Страсбурзі закликав Європу не боятися "демонстрації сили" президента Росії Володимира Путіна.

Про це інформує CNN.

Шольц зауважив, що 9 травня у Москві, за 2200 кілометрів на північний схід звідси, Путін демонструє своїх солдатів, танки та ракети.

Нехай нас не лякає така демонстрація сили”, – зазначив канцлер.

Очільник німецького уряду продовжив говорити, що українці “платять життям” за “марення могутньої сусідньої держави”, знову підтвердивши свою підтримку Україні.

Він закликав бути “непохитними у підтримці України стільки, скільки це буде необхідно”.

Канцлер ФРН також попередив на пресконференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, що наступний раунд санкцій Європи щодо Росії “не буде останнім” і що блок на шляху обговорення подальших кроків.

Зауважимо, 1 травня Олаф Шольц заявив, що Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок Gepard з Німеччини вже з серпня.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, президент РФ Володимир Путін намагається використати парад до Дня перемоги, щоб продемонструвати постійний вплив Росії в Центральній Азії.

Тоді як редактор з міжнародних справ Sky News Домінік Вагорн прокоментував промову президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що “монолог очільника Кремля – гротескне збочення та спотворення історії”.