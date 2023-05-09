Про це інформує CNN.
Шольц зауважив, що 9 травня у Москві, за 2200 кілометрів на північний схід звідси, Путін демонструє своїх солдатів, танки та ракети.
Нехай нас не лякає така демонстрація сили”, – зазначив канцлер.
Очільник німецького уряду продовжив говорити, що українці “платять життям” за “марення могутньої сусідньої держави”, знову підтвердивши свою підтримку Україні.
Він закликав бути “непохитними у підтримці України стільки, скільки це буде необхідно”.
Канцлер ФРН також попередив на пресконференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, що наступний раунд санкцій Європи щодо Росії “не буде останнім” і що блок на шляху обговорення подальших кроків.
Зауважимо, 1 травня Олаф Шольц заявив, що Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок Gepard з Німеччини вже з серпня.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, президент РФ Володимир Путін намагається використати парад до Дня перемоги, щоб продемонструвати постійний вплив Росії в Центральній Азії.
Тоді як редактор з міжнародних справ Sky News Домінік Вагорн прокоментував промову президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що “монолог очільника Кремля – гротескне збочення та спотворення історії”.
- 9 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що проти Росії знову нібито ведеться “справжня війна”, зазначаючи, що Захід буцімто намагається знищити його країну.
- У Москві під час урочистостей до Дня перемоги 9 травня не було традиційної авіаційної частини параду. Це пояснили несприятливими погодними умовами.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів ЄС зменшити свою залежність від Китаю. Він звинуватив уряд Пекіна, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.