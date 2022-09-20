Про це повідомляє Reuters.
17 вересня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що націлений на членство Туреччини в Шанхайській організації співпраці.
На саміті Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку після зустрічі з Ердоганом Шольц наголосив, що ШОС не та організація, яка робить важливий внесок у хороше глобальне співіснування.
“Тому я дуже роздратований таким розвитком подій. Проте зрештою важливо домовитися про те, що спонукає нас, аби дати зрозуміти, що російська війна проти України не увінчається успіхом”, — пояснив він на пресконференції.
Окремо Шольц зазначив, що будь-які референдуми, які проводяться на східноукраїнських територіях, які були захоплені російськими військами, є “фальшивими референдумами”, які не можуть бути прийняті.
Він також наголосив, що схоже на те, що РФ може знову спробувати зупинити експорт української пшениці — чому Туреччина та Німеччина прагнули запобігти.
- США та Європейський Союз і надалі тиснуть на Туреччину, аби боротися з ухиленням від санкцій проти РФ, непокоячись, що банківський сектор держави підтримує незаконне фінансування.
- Російська державна компанія “Росатом” перерахувала гроші дочірній компанії “Akkuyu Nuclear JSC”, яка будує атомну електростанцію вартістю 20 мільярдів доларів на середземноморському узбережжі Туреччини, не боячись, що проєкт можуть відкласти через санкції.
- Туреччина подвоїла імпорт російської нафти цього року, оскільки ці дві країни налаштовані на ширшу співпрацю в бізнесі та особливо в торгівлі енергоносіями на тлі західних санкцій проти Москви.
- У своєму виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку голова організації Антоніу Гутерреш використав опис корабля, який транспортував українське зерно до Африки, як “символ того, чого світ може досягти, коли ми будемо діяти разом”.