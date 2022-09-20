Про це повідомляє Reuters.

17 вересня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що націлений на членство Туреччини в Шанхайській організації співпраці.

На саміті Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку після зустрічі з Ердоганом Шольц наголосив, що ШОС не та організація, яка робить важливий внесок у хороше глобальне співіснування.

“Тому я дуже роздратований таким розвитком подій. Проте зрештою важливо домовитися про те, що спонукає нас, аби дати зрозуміти, що російська війна проти України не увінчається успіхом”, — пояснив він на пресконференції.

Окремо Шольц зазначив, що будь-які референдуми, які проводяться на східноукраїнських територіях, які були захоплені російськими військами, є “фальшивими референдумами”, які не можуть бути прийняті.

Він також наголосив, що схоже на те, що РФ може знову спробувати зупинити експорт української пшениці — чому Туреччина та Німеччина прагнули запобігти.