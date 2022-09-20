Канцлер Німеччини Олаф Шольц 20 вересня заявив, що "дуже роздратований" спробами Туреччини, котра є членом оборонного альянсу НАТО, приєднатися до органу безпеки Центральної Азії, де домінують РФ та Китай.

Про це повідомляє Reuters.

17 вересня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що націлений на членство Туреччини в Шанхайській організації співпраці.

На саміті Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку після зустрічі з Ердоганом Шольц наголосив, що ШОС не та організація, яка робить важливий внесок у хороше глобальне співіснування.

“Тому я дуже роздратований таким розвитком подій. Проте зрештою важливо домовитися про те, що спонукає нас, аби дати зрозуміти, що російська війна проти України не увінчається успіхом”, — пояснив він на пресконференції.

Окремо Шольц зазначив, що будь-які референдуми, які проводяться на східноукраїнських територіях, які були захоплені російськими військами, є “фальшивими референдумами”, які не можуть бути прийняті.

Він також наголосив, що схоже на те, що РФ може знову спробувати зупинити експорт української пшениці — чому Туреччина та Німеччина прагнули запобігти.