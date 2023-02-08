Про це повідомило Reuters.
Заява пролунала під час виступу у Бундестазі. Він заявив, що конкуренція між партнерами у військовій допомозі Україні завдає шкоди єдності між союзниками.
“Ми зберігаємо та зміцнюємо цю згуртованість, спочатку конфіденційно готуючи рішення – і лише потім повідомляючи про них”, — сказав канцлер.
Німецький канцлер додав, що питання постачання Україні озброєння, серед якого є танки, відбувається у тісній координації з президентом США Джо Байденом.
“Що шкодить нашій єдності, то це публічне змагання, щоб перевершити один одного за напрямами: бойові танки, підводні човни, літаки – хто дасть більше?” — резюмував Олаф Шольц.
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