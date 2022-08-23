Про це повідомляє видання DW.
Однією з головних цілей триденної поїздки, яку Шольц здійснює у супроводі віце-канцлера та міністра економіки ФРН Роберта Хабека та великої делегації представників ділових кіл, є значне зміцнення економічних відносин, досягнення домовленості між ФРН та Канадою про постачання енергоносіїв та сировини. енергоносіїв та сировини. Основна увага приділяється тісній кооперації в галузі виробництва та транспортування зеленого водню. Трюдо підтвердив попередню заяву Шольца, що РФ не має використовувати енергоносії як зброю та шантажувати цим Європу.
Говорячи на брифінгу в Монреалі про допомогу Україні, Шольц наголосив, що післявоєнне відновлення країни є “важливим завданням, у якому світова спільнота має своєчасно визначити правильний курс”. Він наголосив, що відновленням країни потрібно займатися вже зараз, під час війни. Крім того, за його словами, важливим завданням залишається забезпечення постачання зброї на схід України.
Канцлер ФРН також подякував Канаді за рішення зробити виняток із санкцій та повернути до Європи після обслуговування турбіну для “Північного потоку”.
За його словами, це було важливе рішення. Тому, що воно оголило стратегію Путіна, спрямовану на поділ союзників, на те, щоб “вплинути на надання підтримки Україні”. РФ не є надійним діловим партнером, продовжив канцлер, нагадавши, що Москва скоротила постачання газу по всій Європі, посилаючись на технічні причини.
“От чому важливо, щоб ми не потрапили до пастки Путіна, трималися разом і були єдині”, – зазначив Шольц.
- Раніше Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів бундестагу від правлячої коаліції постачити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення бундесверу. Через загрозу, що походить від РФ, Німеччина не може піти на подібні ризики.
- Голова польського уряду Матеуш Моравецький розкритикував Європейський Союз. За його словами, ЄС роками не хотів нічого чути про російську загрозу, а деякі лідери країн-членів Євросоюзу були “спокушені” президентом РФ Володимиром Путіним.
- У Німеччині ЗМІ та опозиція критикують Шольца за недостатнє постачання озброєння Україні.
- Міноборони США готове укласти контракт на безпілотні літальні апарати-камікадзе більшого радіуса дії з більшою потужністю Switchblade 600 для України, більш ніж через п’ять місяців після того, як вони були призначені для боротьби з РФ.