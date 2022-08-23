Під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Канади, сторони домовилися про тіснішу співпрацю в енергетичному секторі та пообіцяли Україні подальшу підтримку у протистоянні військовому вторгненню РФ.

Про це повідомляє видання DW.

Однією з головних цілей триденної поїздки, яку Шольц здійснює у супроводі віце-канцлера та міністра економіки ФРН Роберта Хабека та великої делегації представників ділових кіл, є значне зміцнення економічних відносин, досягнення домовленості між ФРН та Канадою про постачання енергоносіїв та сировини. енергоносіїв та сировини. Основна увага приділяється тісній кооперації в галузі виробництва та транспортування зеленого водню. Трюдо підтвердив попередню заяву Шольца, що РФ не має використовувати енергоносії як зброю та шантажувати цим Європу.

Говорячи на брифінгу в Монреалі про допомогу Україні, Шольц наголосив, що післявоєнне відновлення країни є “важливим завданням, у якому світова спільнота має своєчасно визначити правильний курс”. Він наголосив, що відновленням країни потрібно займатися вже зараз, під час війни. Крім того, за його словами, важливим завданням залишається забезпечення постачання зброї на схід України.

Канцлер ФРН також подякував Канаді за рішення зробити виняток із санкцій та повернути до Європи після обслуговування турбіну для “Північного потоку”.

За його словами, це було важливе рішення. Тому, що воно оголило стратегію Путіна, спрямовану на поділ союзників, на те, щоб “вплинути на надання підтримки Україні”. РФ не є надійним діловим партнером, продовжив канцлер, нагадавши, що Москва скоротила постачання газу по всій Європі, посилаючись на технічні причини.