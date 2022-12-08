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Шольц вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї знизився

Ризик використання Росією ядерної зброї у війні з Україною зменшився у відповідь на міжнародний тиск, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

П’ятниця, 9 грудня 2022, 00:03
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Про це він зазначив у новому інтерв’ю CNN.

Так він відповідав на запитання про те, чи вдалося відвернути загрозу ядерної ескалації.

На цей час Росія “перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. У відповідь на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію”, пояснив канцлер ФРН.

Водночас російський президент Володимир Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає, не переконуючи у тому, що РФ не буде першою, хто вдасться до ядерної зброї в конфлікті.

“Щодо ідеї, що Росія ні за яких обставин не застосувала б таку зброю першою, то це означає, що ми не зможемо її використати і другою – тому що можливість це зробити у разі нападу на нашу територію буде дуже обмеженою”, – сказав він.

Але Путін одразу ж зауважив, що розглядає російський ядерний арсенал насамперед як засіб стримування, а не провокацію.

Шольца також запитали, чи підтримує Німеччина відкритість президента Франції Емманюеля Макрона щодо надання гарантій безпеки Москві у разі мирних переговорів. Канцлер лише відповів, що пріоритетом для Росії є “негайне припинення війни та виведення військ”.

Канцлер Німеччини, який розмовляв з російським президентом минулого тижня, додав, що “ми повинні говорити один з одним, попри цю жахливу ситуацію, щоб і Путін знову і знову чув нашу точку зору”.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні, наголосивши, що його нещодавня поїздка до Китаю була варта того, щоб викласти спільну позицію двох країн проти використання ядерної зброї.

Варто зауважити, нещодавно у матеріалі CNN наголосили, що звинувачення Москви в тому, що українські безпілотники завдали ударів по двох авіабазах у глибині РФ, знову, через дев’ять місяців, розворушило гарячкове питання про ескалацію війни. Ці удари є серйозним порушенням припущень Москви про те, що вона може захистити свої глибини, з яких її стратегічні бомбардувальники спричиняли бійню по всій Україні відносно безкарно.

Окрім цього, за версією американського видання Politico, російського президента Володимира Путіна визнано “невдахою року”.

Теги: аналітика, дерна риторика рф, припущення, шольц, ядерна зброя, ядерний ризик

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