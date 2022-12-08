Шольц вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї знизився

Про це він зазначив у новому інтерв’ю CNN.
Так він відповідав на запитання про те, чи вдалося відвернути загрозу ядерної ескалації.
На цей час Росія “перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. У відповідь на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію”, пояснив канцлер ФРН.
Водночас російський президент Володимир Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає, не переконуючи у тому, що РФ не буде першою, хто вдасться до ядерної зброї в конфлікті.
“Щодо ідеї, що Росія ні за яких обставин не застосувала б таку зброю першою, то це означає, що ми не зможемо її використати і другою – тому що можливість це зробити у разі нападу на нашу територію буде дуже обмеженою”, – сказав він.
Але Путін одразу ж зауважив, що розглядає російський ядерний арсенал насамперед як засіб стримування, а не провокацію.
Шольца також запитали, чи підтримує Німеччина відкритість президента Франції Емманюеля Макрона щодо надання гарантій безпеки Москві у разі мирних переговорів. Канцлер лише відповів, що пріоритетом для Росії є “негайне припинення війни та виведення військ”.
Канцлер Німеччини, який розмовляв з російським президентом минулого тижня, додав, що “ми повинні говорити один з одним, попри цю жахливу ситуацію, щоб і Путін знову і знову чув нашу точку зору”.
Раніше Шольц заявив, що Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні, наголосивши, що його нещодавня поїздка до Китаю була варта того, щоб викласти спільну позицію двох країн проти використання ядерної зброї.
Варто зауважити, нещодавно у матеріалі CNN наголосили, що звинувачення Москви в тому, що українські безпілотники завдали ударів по двох авіабазах у глибині РФ, знову, через дев’ять місяців, розворушило гарячкове питання про ескалацію війни. Ці удари є серйозним порушенням припущень Москви про те, що вона може захистити свої глибини, з яких її стратегічні бомбардувальники спричиняли бійню по всій Україні відносно безкарно.
Окрім цього, за версією американського видання Politico, російського президента Володимира Путіна визнано “невдахою року”.
- Україна здійснила свою найзухвалішу атаку на території Росії за весь період дев’ятимісячної війни, націлившись на дві військові бази за сотні кілометрів усередині країни з допомогою безпілотних літальних апаратів.
- Міністерство оборони РФ заявило 5 грудня, що розгорнуло мобільні ракетні системи берегової оборони на північному Курильському острові, що є частиною стратегічно розташованого ланцюга островів, котрі простягаються між Японією та російським півостровом Камчатка.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не працюють над тим, щоб перешкодити Україні розвивати власний ударний потенціал великої дальності, який міг би вражати цілі на території РФ.