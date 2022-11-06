Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає РФ виключити застосування ядерної зброї у війні проти України, називаючи ймовірність "недозволеною та неприпустимою".

Про це повідомляє DW.

Виступаючи на дискусійному з’їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Берліні, Шольц наголосив, що ФРН вимагає від РФ, щоб вона чітко заявила, що не робитиме цього, додаючи, що це стало б кордоном, який не можна переступати.

Коментуючи свій візит до КНР, Олаф Шольц заявив, що суттєвим успіхом цієї поїздки було вироблення спільної з китайським керівництвом позиції щодо погроз РФ застосувати ядерну зброю у війні проти України.

“Тільки заради цього варто було здійснити цей візит”, – зазначив канцлер.

Напередодні Олаф Шольц провів переговори у Пекіні з главою КНР Сі Цзіньпіном та китайським прем’єр-міністром Лі Кецяном. Канцлер Німеччини застеріг від ескалації та назвав загрози застосування ядерної зброї “безвідповідальними та вкрай небезпечними”. Лі Кецян, виступаючи пізніше на спільній пресконференції, чітко дистанціювався від війни, зазначивши, що КНР “не може дозволити собі подальшу ескалацію”.

Глава КНР Сі Цзіньпін запевнив, що Китай підтримує зусилля Німеччини та Європи щодо проведення мирних переговорів та створення стійкої архітектури безпеки в Європі. Водночас він знову ухилився від прямої критики на адресу свого стратегічного партнера РФ.

Раніше під час телефонної розмови 1 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудили ядерну риторику РФ. Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт зауважив: лідери погодилися, що ядерна риторика РФ – безвідповідальна. Шольц рішуче відкинув звинувачення РФ у тому, що Україна нібито готується застосувати так звану “брудну бомбу”.

Глава німецького уряду напередодні у розмові з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що звинувачення РФ проти Києва щодо застосування “брудної бомби” є безпідставними. Крім того, Шольц засудив цілеспрямовані обстріли російськими військами цивільних об’єктів інфраструктури в Україні.