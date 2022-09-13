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Шольц заявив про швидку відмову Німеччини від російського газу

Канцлер ФРН Олаф Шольц переконаний, що до кінця наступного року Німеччина зможе відмовитись від постачання газу з РФ. Він також упевнений, що країна готова до майбутньої зими.

Вівторок, 13 вересня 2022, 22:09
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Про це повідомляє DW.

Шольц нагадав, що уряд завчасно вжив заходів для досягнення незалежності від постачання російського газу. Наразі німецькі газосховища заповнені на 85%, просувається вперед і будівництво терміналів прийому зрідженого природного газу (ЗПГ) на узбережжях північної Німеччини. За словами канцлера, перші з них розпочнуть роботу у січні, триває також розширення мережі трубопроводів. До кінця 2023 року ФРН матиме змогу імпортувати газ через термінали у Вільгельмсхафені, Штаді, Брунсбюттелі та Лубміні, тоді Німеччина стане незалежною від російського постачання.

Водночас Шольц повідомив, що уряд вживає заходів для зниження споживчих цін. Канцлер пообіцяв також подбати про те, щоб у січні-березні 2023 року продовжили роботу АЕС на півдні країни, аби унеможливити дефіцит електроенергії на тлі відмови від російських енергоносіїв через повномастабне вторгнення РФ в Україну.

Окрім того, канцлер заявив, що хоче прискорити реформи на ринку електроенергії, щоб полегшити тиск на споживачів і підприємства напередодні зими. Компанії, які працюють з атомними, сонячними або відновлюваними джерелами енергії, змогли “отримати додатковий прибуток”.

Раніше міністр економіки ФРН Роберт Хабек запропонував продовжити до середини квітня термін експлуатації двох АЕС – “Ізар” і “Неккарвестхайм”, розташованих на півдні Німеччини. Тим самим станції, завершення роботи яких очікувалося наприкінці 2022 року, зможуть до середини квітня 2023 року сформувати аварійний енергорезерв для забезпечення безперебійного постачання. Цього висновку дійшли також фахівці під час стрестесту, проведеного операторами електромереж за дорученням уряду ФРН.

Теги: відмова від газу РФ, російський газ, ФРН, шольц

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