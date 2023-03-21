Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що повномасштабна російсько-українська війна не може закінчитися швидко, а з її наслідками світові доведеться ще довго розбиратися.

Про це він повідомив в інтерв’ю Rheinische Post.

“Ми повинні бути готові до того, що це [війна в Україні] може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все не відразу нормалізується. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля для завершення війни”, — сказав Шольц.

За його словами, що справедливого миру передуватиме виведення російських військ з території України. Крім того, Шольц наголосив, що ця війна матиме довгострокові наслідки. Він додав, що вони ще довго “будуть тримати нас у напрузі” і що доведеться довго “розгрібати завали”.

Також, як зауважив канцлера, раніше він регулярно розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним. Іноді розмови тривали години, іноді півтори години. Шольц розповів, що вони спілкувалися німецькою та з допомогою перекладачів.

“І так, Путін був ввічливою людиною в цих розмовах. Ми зверталися один до одного на ім’я”, — додав Шольц.