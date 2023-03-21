Про це він повідомив в інтерв’ю Rheinische Post.
“Ми повинні бути готові до того, що це [війна в Україні] може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все не відразу нормалізується. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля для завершення війни”, — сказав Шольц.
За його словами, що справедливого миру передуватиме виведення російських військ з території України. Крім того, Шольц наголосив, що ця війна матиме довгострокові наслідки. Він додав, що вони ще довго “будуть тримати нас у напрузі” і що доведеться довго “розгрібати завали”.
Також, як зауважив канцлера, раніше він регулярно розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним. Іноді розмови тривали години, іноді півтори години. Шольц розповів, що вони спілкувалися німецькою та з допомогою перекладачів.
“І так, Путін був ввічливою людиною в цих розмовах. Ми зверталися один до одного на ім’я”, — додав Шольц.
- До України прямують німецькі бойові машини піхоти Marder. На початку 2023 року українські захисники прибули до країни для навчання на цих машинах.
- ФРН передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем MARS II.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.