На тлі останніх подій, сьогодні, 22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не є надійним постачальником газу.

Про це йшлося на його пресконференції.

За його словами, раніше німецькі політики вважали, що Росія продаватиме газ незалежно від будь-яких зовнішніх обставин. Водночас тепер стає зрозуміла, що це не так.

Канцлер заявив, що постачання газу з РФ не буде більш безпечним, ніж зараз, коли росіяни обмежили потужності “Північного потоку-1” до 40%.

У такий спосіб, Німеччина частково націоналізувала газову компанію Uniper, яка до початку війни була найбільшим німецьким партнером “Газпрому”.

Шольц додав, що Uniper потрапила у великі труднощі, компанія, яка має першочергове значення для економічного розвитку Німеччини, для енергопостачання окремих громадян, а також для багатьох компаній купувала газ у багатьох експортері, зокрема “Газпром”: “Як ми всі знаємо, ці постачання більше не безпечні”, — наголосив він.

ДОВІДКА. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.