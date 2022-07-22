Про це йшлося на його пресконференції.
За його словами, раніше німецькі політики вважали, що Росія продаватиме газ незалежно від будь-яких зовнішніх обставин. Водночас тепер стає зрозуміла, що це не так.
Канцлер заявив, що постачання газу з РФ не буде більш безпечним, ніж зараз, коли росіяни обмежили потужності “Північного потоку-1” до 40%.
У такий спосіб, Німеччина частково націоналізувала газову компанію Uniper, яка до початку війни була найбільшим німецьким партнером “Газпрому”.
Шольц додав, що Uniper потрапила у великі труднощі, компанія, яка має першочергове значення для економічного розвитку Німеччини, для енергопостачання окремих громадян, а також для багатьох компаній купувала газ у багатьох експортері, зокрема “Газпром”: “Як ми всі знаємо, ці постачання більше не безпечні”, — наголосив він.
ДОВІДКА. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.
- Нагадаємо, що відсутня турбіна, через яку, за словами Москви, трубопровід “Північний потік-1” перекачує менше газу до Європи, застрягла на транзиті в Німеччині, оскільки РФ досі не дала добро на її транспортування.
- За червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ по її газопроводах.Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.